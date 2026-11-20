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Kommentar
Reden ist besser als Schweigen
Kommentarvon Christian Jentsch
Das als historisch gefeierte Treffen zwischen Chinas Staatschef Xi, US-Präsident Trump und Kremlchef Putin brachte nichts Konkretes. Aber bewahrt uns vor einer neuen Eskalation.
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