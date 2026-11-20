Bildungskompass unter der Lupe
Schulen im Wettbewerb: In Tirol hat der Vergleich große Lücken
Welche Schule leistet was? Als Novum in Österreichs Bildungsgeschichte angekündigt, in Tirol nur nicht flächendeckend verfügbar: Dabei sollte es den Überblick über Leistungsdaten zu einzelnen Schulstandorten auf einen Klick geben.
© Imago, Neundorf
Der neue „Bildungskompass“ soll Volksschulen österreichweit vergleichbar machen. In Tirol fehlen bei mehreren Schulen aber die Daten für einen Überblick.
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