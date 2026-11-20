Doppel-Pack in Tirol
Gurgl stemmt den Ski-Weltcup: Wie der kleine Tiroler Ort zum Schauplatz wird
So sieht es dann aus, wenn alles fertig ist: Bis dahin gilt es allerlei aufzubauen, aber selbst am Wochenende dann, braucht es zahlreichende helfende Hände.
© GEPA pictures/ Alexander Solc
398 Einwohner erwarten an die 10.000 Zuschauer. Wie der Tiroler Ort Gurgl mit rund 800 Helfern die Slalom-Rennen der Damen und Herren am Wochenende schaukelt und welche Arbeiten man am wenigstens wahrnimmt.
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