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Russell mit Trainingsbestzeit
Bereits ab der Saison 2030: Formel 1 beschließt nächste technische Revolution
Die Unterstützung von Elvis verhalf George Russell zur Trainingsbestzeit in Las Vegas.
© APA/AFP/JIM WATSON
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