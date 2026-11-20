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Eine junge Frau meldet sich freiwillig für ihre Schwester und wird zum Gesicht einer Rebellion: Die Geschichte von Katniss Everdeen hat Millionen Menschen ins Kino gezogen. Doch Panem hat mehr zu bieten als die Arena der 74. Hungerspiele. Wie gut kennt ihr die Figuren, Schauplätze und Wendungen der Filmreihe?