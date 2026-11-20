Testet euer Wissen!
Von Katniss und Peeta bis zu Coriolanus Snow: Das Quiz zu „Die Tribute von Panem“
Jannifer Lawrence verkörpert in „Die Tribute von Panem“ Katniss Everdeen.
© IMAGO/Lionsgate
Eine junge Frau meldet sich freiwillig für ihre Schwester und wird zum Gesicht einer Rebellion: Die Geschichte von Katniss Everdeen hat Millionen Menschen ins Kino gezogen. Doch Panem hat mehr zu bieten als die Arena der 74. Hungerspiele. Wie gut kennt ihr die Figuren, Schauplätze und Wendungen der Filmreihe?
Die Tribute von Panem
Von Katniss und Peeta bis zum jungen Coriolanus Snow: Teste dein Wissen in 20 Fragen. Achtung, das Quiz enthält Spoiler.
Frage 1 von 20:
Aus welchem Distrikt stammen Katniss und Peeta?
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