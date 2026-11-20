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Was vor neun Jahren in der Werkstätte Wattens begann, ist heute in Innsbruck, in der Anichstraße 44 und in der Valiergasse 61, sowie in der Haller Krippgasse 10 vertreten.

unbound coffee roasters wurde mit dem Anspruch gegründet, Spezialitätenkaffee mehr Menschen näherzubringen – transparent, nachhaltig und mit einem klaren Blick auf seine Herkunft. Die Rückverfolgbarkeit bis zur Farm, persönliche Besuche bei den Produzenten und das Rösten in Tirol gehören seit Beginn dazu. Daran hat sich auch in wirtschaftlich schwierigen Jahren nichts geändert.

Im unbound coffee shop, Anichstraße 44 in Innsbruck, stehen Spezialitätenkaffee, Bagels und hausgemachte Kuchen auf der Karte.

FLOS Coffee & Bagels, Krippgasse 10 in Hall, ist das eigenständige Café von Gründer Mayrhofer – mit Frühstück, Bagels und Kaffee von unbound.

unbound – Die Rösterei, Valiergasse 61 in Innsbruck, vereint Café, Schaurösterei, Produktion und eine eigene Backstube, in der die Kuchen für die Cafés gebacken werden. Bei Baristakursen, Röstereiführungen und Verkostungen kann man den Weg der Bohne näher kennenlernen.

Florian Mayrhofer ist Kaffeerösterei-Gründer, Vorkoster und mehr. © unbound

Bis heute wurde jede einzelne Kaffeebohne von unbound selbst geröstet, und zwar auf derselben 15-Kilogramm-Maschine von Giesen. „Wir sind stolz darauf, dass wir in all den Jahren jede Bohne selbst geröstet haben – zuerst in Wattens und seit unserem Umzug hier in Innsbruck“, sagt Gründer Florian Mayrhofer. Doch die Maschine wird langsam zu klein. Eine 60-Kilogramm-Röstmaschine soll künftig mehr Kapazität schaffen und Besuchern einen noch spannenderen Einblick ins Rösten ermöglichen. Für die Anschaffung spart unbound und sucht passende Investoren.

Der Gedanke dahinter ist einfach: Es macht einen Unterschied, welchen Kaffee man kauft. An den drei Standorten will das Team nicht nur Kaffee verkaufen, sondern zeigen, wie Anbau, Handwerk und Genuss zusammenhängen – und warum es sich lohnt, bei der Herkunft genauer hinzuschauen.