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Melanie Meillard hat den ersten Schritt auf ihrem langen Weg zum Comeback auf der Skipiste hinter sich. Die Schweizer Slalom-Spezialistin wurde nach ihrem in der Vorwoche im Training in Levi erlittenen Kreuzbandriss erfolgreich operiert.

Das teilte die 28-Jährige via Instagram mit. „Auf zur Arbeit, um wieder in Form zu kommen!“, gab sich Meillard kämpferisch. Gleichzeitig bedankte sie sich für die Unterstützung ihrer Fans und Wegbegleiterinnen.

Aufmunternde Worte kamen unter anderem von Lindsey Vonn, Tina Maze oder Corinne Suter. Ein kleiner „positiver Pinguin“ soll Meillard bei der Reha begleiten. Der flauschige Motivator wurde ebenfalls prominent ins Bild gesetzt. (TT.com)