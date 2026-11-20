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Ist Zuversicht in Zeiten von Kriegen, Krisen und gesellschaftlicher Spaltung eine notwendige Haltung oder bloß ein Privileg? Mit dieser Frage sind die Europäischen Literaturtage am Donnerstagabend in Krems eröffnet worden.

Krems – Ob die Zukunft als Schreckgespenst gesehen wird, als Nährboden für Hass, Gewalt und Populismus dient oder mit Optimismus und Hoffnung gestaltbar erscheint, untersuchen die Europäischen Literaturtage, die am Donnerstagabend im Klangraum Krems Minoritenkirche mit einem Podiumsgespräch zum Thema „Zuversicht“ zwischen dem Schriftsteller Robert Menasse und der Kulturanthropologin Lena Papasabbas eröffnet worden sind. Eindeutige Antworten blieben erwartungsgemäß aus.

Er wolle „weder sentimental noch vergangenheitskrank“ werden, erklärte Walter Grond, Leiter der Literaturtage, in seiner Begrüßung, sondern der Zuversicht gerade in Zeiten düsterer Aussichten größeres Augenmerk zukommen lassen. Moderatorin Katja Gasser hingegen stellte eingangs die Frage, ob es gerade angesichts der Weltlage nicht zynisch sei, aus einer relativ privilegierten Situation heraus an Zuversicht zu appellieren.

Zuversicht ist eine verantwortungsvolle Einstellung. Lena Papasabbas (Kulturanthropologin)

„Ganz im Gegenteil“, replizierte Papasabbas, Autorin des Buchs „Radikale Zuversicht. Ein Handbuch für Krisenzeiten“: Zuversicht sei eine sehr verantwortungsvolle Einstellung. Das wiederum bewog Menasse zur Skepsis: „Zuversichtlich ist bald jemand.“ Und Gasser gab zu bedenken, dass sich „verordnete Zuversicht“ auch als repressiv erweisen könne.

Die Zukunft könne man zwar nicht erforschen, räumte Papasabbas ein, es komme jedoch auf die positive Vorstellungskraft an. Die Medien seien hingegen Zuversichts-Killer, indem sie meist auf „trennende Themen“ setzten. Überhaupt werde zu viel „gemeckert“.

Menasse: „Sudern“ ist ein Teil der Alltagskultur

Menasse warf ein, in Österreich werde nicht gemeckert, sondern „gesudert“, was einen Teil der Alltagskultur darstelle, und „man kann nicht eine Kultur zerstören“ – zustimmende Heiterkeit im Publikum. Auch müsse man sich fragen, ob es nicht tatsächlich an mangelnder gerechter Umverteilung liege, wenn immerzu gefordert werde, den „Gürtel enger zu schnallen“, obwohl der globale Reichtum in den letzten Jahrzehnten immens angestiegen sei.

Anschließend las Menasse noch aus seiner jüngsten Novelle „Die Lebensentscheidung“, ehe das Schlusswort bei Papasabbas lag, die sich ihren Optimismus nicht nehmen ließ: Die jetzige Generation sei vergleichsweise sehr gut aufgestellt, zum Beispiel Alter, Gesundheit, Gleichberechtigung betreffend.

Preisverleihung an Dacia Maraini zum Abschluss am Sonntag

In den nächsten beiden Tagen kommen noch etliche Autorinnen und Autoren im literarischen Kontext mit dem Thema „Zuversicht“ zu Wort, u.a. Jonathan Coe, Maja Haderlap, Ilma Rakusa und Magdalena Schrefel. Weiters wirken u.a. Stefko Hanushevsky und Dörte Lyssewski (Burgtheater Wien) mit.

Zum Abschluss der Literaturtage am Sonntag wird die italienische Schriftstellerin Dacia Maraini mit dem Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln ausgezeichnet.