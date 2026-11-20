Improvisation à la Semlic
Dem WSG-Trainingsplatz fehlt es an Breite: „Das ist nicht tauglich für die Bundesliga“
WSG-Trainer Philipp Semlic musste improvisieren: Der Sechzehner des WSG-Trainingsplatzes befindet sich platzbedingt an der Seitenoutlinie.
© Florian Madl
Seit einer Woche kann Fußball-Erstligist WSG Tirol nicht mehr in Volders trainieren, weil dort der Betrieb eingestellt wurde. Trainer Philipp Semlic hat keine Alternative und improvisiert – und musste sogar neue Linien anbringen.
Kommentare