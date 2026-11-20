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Vom Sonnenaufgang am Berg bis zum bunten Treiben in der Stadt, vom stillen Moment am See bis zum Dorffest: Tirol steckt voller besonderer Augenblicke. Die Tiroler Tageszeitung und Tirol Werbung suchen gemeinsam Fotos, die zeigen, was Tirol für euch ausmacht – und welche Momente euch in diesem Jahr in Erinnerung geblieben sind.

Egal ob Stadt oder Land, Berg oder Tal, Natur oder urbanes Leben. Gesucht werden Fotos, die zeigen, was Tirol für euch besonders macht und welche Momente euch in diesem Jahr in Erinnerung geblieben sind.

Vielleicht war es eine spektakuläre Stimmung in den Bergen, ein besonderer Augenblick mitten in Innsbruck, ein Fest im Dorf, ein tierischer Schnappschuss oder eine ganz alltägliche Szene, bei der ihr genau im richtigen Moment auf den Auslöser gedrückt habt.

Die besten Bilder schaffen es ins Finale

Nach Ende der Einreichphase wählt eine Jury die Finalistinnen und Finalisten aus. Im großen Finale entscheidet ihr: Die Leserinnen und Leser stimmen für ihre persönlichen Favoriten ab.

Mitmachen lohnt sich: Auf die Gewinnerinnen und Gewinner warten attraktive Preise, darunter Gutscheine von Moments Tirol – zum Beispiel für den Tirol Shop. Der Hauptpreis ist eine Snow Card Tirol.

Jetzt euren Tirol-Moment einreichen

Durchsucht eure Handy-Galerien und Fotoarchive: Welches Bild ist euer persönlicher Tirol-Moment des Jahres?