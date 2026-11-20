Flugobjekt drang in Polens Luftraum ein und stürzte ab
Während schwerer russischer Luftangriffe auf die Ukraine ist erneut ein Flugobjekt in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Die Absturzstelle in der Region Lublin im Osten werde gesichert, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. „Wir wissen, dass es sich um ein Flugobjekt handelt und dass es auf Feldern in der Nähe der Ortschaft Nowy Lipowiec im Landkreis Bilgoraj abgestürzt ist.“ Der Ort ist etwa 60 Kilometer von der polnisch-ukrainischen Grenze entfernt.
Regierungschef Donald Tusk schrieb auf der Plattform X, Vertreter der zuständigen Sicherheitsorgane seien vor Ort. Gegenwärtig gebe es keine Gefahr aus der Luft. Im Verteidigungsministerium tagte ein Krisenstab. Präsident Karol Nawrocki werde auf dem Laufenden gehalten, sagte der Chef seines Sicherheitsrats, Bartosz Grodecki.
Ende Juli war eine Rakete in Polens Luftraum eingedrungen und nahe dem Ort Tarnawa Kolonia abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach polnischen Regierungsangaben handelte es sich um einen russischen Marschflugkörper vom Typ CH-101. (APA, dpa)
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