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Während schwerer russischer Luftangriffe auf die Ukraine ist erneut ein Flugobjekt in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Die Absturzstelle in der Region Lublin im Osten werde gesichert, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. „Wir wissen, dass es sich um ein Flugobjekt handelt und dass es auf Feldern in der Nähe der Ortschaft Nowy Lipowiec im Landkreis Bilgoraj abgestürzt ist.“ Der Ort ist etwa 60 Kilometer von der polnisch-ukrainischen Grenze entfernt.