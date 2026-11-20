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Während russischer Luftangriffe auf die Ukraine sind nach Angaben der Regierung in Warschau mehrere russische Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt. Bisher seien an drei Orten Trümmer gefunden worden, sagte Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Dabei handle es sich wahrscheinlich in zwei Fällen um Marschflugkörper, in einem weiteren um eine Drohne. Verletzt wurde niemand.

Den Angaben zufolge wurden in der Ortschaft Nowy Lipowiec rund 60 Kilometer von der polnisch-ukrainischen Grenze entfernt Trümmer eines Marschflugkörpers vom Typ CH-101 sichergestellt. Ein weiteres Flugobjekt schlug nahe dem Ort Rudnik nad Sanem ein. Kosiniak-Kamysz sagte, auch hier handle es sich höchstwahrscheinlich um einen Marschflugkörper. In dem Dorf Molodycz, das etwa 37 Kilometer von der Grenze zur Ukraine liegt, soll eine Drohne abgestürzt seien.

Tusk sieht gezielte Provokation Russlands

Ministerpräsident Donald Tusk sprach von einer offenbar gezielten Provokation Russlands. „Wir wissen mit Sicherheit, dass das, was auf polnischem Boden niedergegangen ist, aus Russland stammt“, sagte Tusk am Freitag in Warschau. Dies sei das jüngste Beispiel einer russischen Eskalation. Es sehe nicht nach einem Versehen aus. Auch Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz schlug in dieselbe Kerbe: „Wir haben es hier mit einer weiteren Provokation Russlands zu tun“.

Das Datum sei seiner Meinung nach kein Zufall, denn in Polen findet derzeit ein Manöver der sogenannten Koalition der Willigen statt. Soldaten aus mehr als einem Dutzend europäischer Staaten seien in der Nähe jener Orte, wo die polnischen Luftstreitkräfte wegen der Verletzung des Luftraums im Einsatz gewesen sei. Warschau werde die NATO um zusätzliche Unterstützung bei der Sicherung der Ostflanke bitten.

Regierungschef Donald Tusk rief einen Krisenstab aus Ministern und Vertretern von Militär und Geheimdiensten zusammen. Präsident Karol Nawrocki werde auf dem Laufenden gehalten, sagte der Chef seines Sicherheitsrats, Bartosz Grodecki.

Elf Flugobjekte steuerten auf Polen zu

Ein Bewohner des Ortes Rudnik nad Sanem berichtete dem Sender TVN24, er habe am frühen Morgen ein lautes Pfeifen gehört, danach eine Explosion. Über dem nahen Wald sei Rauch zu sehen gewesen. Ein Sprecher des Oberkommandos der polnischen Armee sagte, insgesamt seien während des massiven russischen Luftangriffs auf die Westukraine elf Flugobjekte beobachtet worden, die drohten, in den polnischen Luftraum einzudringen. Bei drei davon sei dies dann tatsächlich der Fall gewesen.

Bei der ersten russischen Angriffswelle seien nahe der polnischen Grenze vor allem düsengetriebene Drohnen zum Einsatz gekommen. Bei der zweiten Angriffswelle habe es sich dann überwiegend um Lenkwaffen vom Typ Kalibr und CH-101 gehandelt. Die polnische Luftwaffe ließ demnach zwei Kampfflugzeuge vom Typ F-16 aufsteigen, außerdem seien noch zwei schwedische Kampfjets vom Typ Gripen in der Luft gewesen.

Polen wichtiger Verbündeter der Ukraine

Das EU- und NATO-Land Polen ist ein wichtiger politischer und militärischer Verbündeter der von Russland angegriffenen Ukraine. Es sieht sich auch selbst von Moskau bedroht und rüstet massiv auf.