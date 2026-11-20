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Die Hoffnungen auf einen Start von Manuel Feller beim Heimspiel in Gurgl haben sich für die heimischen Skifans nicht erfüllt. Der 34-jährige Tiroler sagte sein Antreten beim Slalom der Herren am Sonntag (10.30 Uhr/live TT.com-Ticker) ab.

„Kurz gesagt: Ich bin einfach noch nicht parat“, teilte Feller am Freitagvormittag mit und führte weiter aus: „Die Voraussetzung dafür, dass ich weitermache war, dass ich topfit am Start stehe und mit Spaß. Der Spaß ist vorhanden, körperlich und skifahrerisch bin ich aber noch nicht bereit, um in der Weltspitze mitzufahren.“

Nächster Versuch in Val d‘Isere

Der Fokus des Fieberbrunners geht nun in Richtung Val d’Isere. Nach der Rückkehr des Weltcup-Trosses aus Übersee steht in Frankreich in rund dreieinhalb Wochen (13.12.) der nächste Slalom auf dem Programm. Bis dahin soll auch der Körper wieder mitspielen.

Anstelle von Feller rückt der Kärntner Oscar Heine ins ÖSV-Aufgebot nach. (TT.com)