volume_up Artikel anhören

Traurige Nachrichten aus dem Zoo in Cincinnati. Das Nilpferd „Fiona“ ist zehn Tage nach dem Fressen einer Strickmütze gestorben. Trotz großer Anstrengungen von Pflegern und Tierärzten konnte sich das Tier nicht mehr davon erholen.

Vor gut zehn Tagen vertilgte Nilpferd „Fiona“ im Zoo von Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio die Strickmütze eines Kindes. „Sie hat gekämpft, bis sie nicht mehr konnte“, sagte Zoodirektor Dave Jenike. „Wir befinden uns im Schockzustand.“ Am 8. November landete die Mütze eines Besuchers versehentlich in dem Gehege der neunjährigen Nilpferddame, wie der Zoo mitteilte.

Seitdem kümmerten sich Pfleger und Tierärzte rund um die Uhr um Fiona und hofften, dass das Tier die Mütze wieder ausscheidet, um einen lebensgefährlichen Darmverschluss zu verhindern. Eine Operation sei bei ausgewachsenen Nilpferden keine Option, teilte der Zoo nach Rücksprache mit Experten mit.

Ein fast drei Meter langes Endoskop

Anfangs habe Fiona nach dem Zwischenfall noch gut gefressen, doch mit der Zeit habe ihr Appetit abgenommen, erklärte der Zoo. Pfleger und Tierärzte versorgten sie mit ihrem Lieblingsfressen und gaben ihr Medikamente gegen Schmerzen und Übelkeit. Mit einem fast drei Meter langen Endoskop sowie einem Ultraschallgerät untersuchten sie das Nilpferd. Noch am Montag seien sie „vorsichtig optimistisch“ gewesen, dass es gut ausgehen würde.

Am Mittwoch habe das Team eine neue Methode ausprobiert und sich von einem örtlichen Pferdehof eine Vibrationsplatte geliehen. Mehrmals am Tag wurde Fiona auf die Platte gestellt, um die Verdauung anzuregen – doch auch das blieb ohne Erfolg. „Unser Tierpflegeteam hat heldenhaft alles getan, um sie zu retten“, sagte Zoo-Chef Jenike. „Mit diesem Ausgang hatten wir nicht gerechnet.“

Ein unglücklicher Zufall

Dass die Mütze überhaupt ins Gehege gelangte, scheint dabei ein besonders unglücklicher Zufall gewesen zu sein. Das Kind hatte die Wollmütze in die Luft geworfen, wo sie von einem Ventilator erfasst und durch eine kleine Öffnung der Sichtfenster ins Gehege geschleudert wurde, wie mehrere US-Medien berichteten. „Wir könnten das wahrscheinlich nicht noch einmal hinbekommen, selbst wenn wir es versuchen würden“, wurde eine Zoo-Sprecherin zitiert.

Fionas Tod wenige Wochen vor ihrem zehnten Geburtstag sorgte in den USA für große Anteilnahme. Auch der Gouverneur von Ohio, Mike DeWine, trauerte um eine „Ikone des Zoos von Cincinnati.“ „Sie eroberte die Herzen der Menschen in Ohio und auf der ganzen Welt, und sie bereitete Millionen von Menschen Freude“, teilte er mit.

Ein Star von Weltrang

Fiona war bereits kurz nach ihrer Geburt einem Millionenpublikum bekannt geworden: Anfang 2017 kam sie sechs Wochen zu früh mit einem Gewicht von lediglich 13 Kilogramm zur Welt. Damit ging sie als das kleinste bekannte Frühchen-Flusspferd, das überlebte, in die Geschichte ein.