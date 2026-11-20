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Die Schauspielerin Brittany Snow gab ihre Verlobung mit dem Fotografen und Kameramann Hunter Moreno live im Fernsehen bekannt.

Die US-Schauspielerin Brittany Snow (40, „Pitch Perfect“) hat ihre Verlobung mit dem Fotografen und Kameramann Hunter Moreno (32) im Fernsehen bekanntgegeben. In der Drew Barrymore Show bejahte sie eine entsprechende Frage und sagte dazu, es sei das erste Mal, dass sie darüber rede. Schon länger hatten US-Medien über eine Verlobung spekuliert.

Snow ist nach eigenen Worten seit der ersten Staffel der Drama-Serie „The Hunting Wives“ mit Moreno zusammen, die 2024 gedreht wurde und 2025 bei Netflix Premiere feierte. Snow spielt an der Seite von Malin Akerman (48) eine Hauptrolle in der Serie.

Vor vier Jahren war die Trennung von ihrem ersten Mann

Die Schauspielerin hatte 2022 die Trennung von ihrem ersten Mann Tyler Stanaland bekannt gegeben. Sie und der Immobilienmakler hatten sich im März 2020 im kalifornischen Malibu das Ja-Wort gegeben.