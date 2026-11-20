In der Arena des Todes
Fünf Fragen und Antworten zum neuen „Tribute-von-Panem“-Blockbuster
Joseph Zada spielt in der neuen Panem-Verfilmung den Protagonisten Haymitch Abernathy, der in früheren Teilen bereits als Charakter eingeführt wurde. Zusammen mit seinen KontrahentInnen (im Bild: Mckenna Grace) muss er an einem tödlichen Spiel teilnehmen.
© Leonine Studios/Constantin Film
Mit der „Tribute von Panem“-Reihe wurde Jennifer Lawrence zum Weltstar, die Bücher von Suzanne Collins zu globalen Bestsellern. Nach bereits fünf Filmen aus dem „Hunger Games“-Universum steht nun die Frage im Raum: Braucht es wirklich noch einen?
Kommentare