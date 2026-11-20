Nach 21-Millionen-Konkurs
Pleitewelle im Tiroler Nobelbezirk: Die nächsten Luxus-Villen kommen unter den Hammer
Das Geschäft mit Luxushäusern ist selbst im Kitzbüheler Raum längst kein Selbstläufer mehr: Nach millionenschweren Immo-Pleiten werden mehrere Villen versteigert, wie zuletzt etwa in Reith bei Kitzbühel (Bild).
© Max Strozzi
Luxus-Villen als Millionengrab: Immobilien-Firmen errichten Nobelvillen und bleiben darauf sitzen. Im Kitzbüheler Raum werden jetzt wieder zwei Luxusanwesen versteigert.
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