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Nach dem Tod des Salzburger Ex-ÖFB-Teamtormannes Alexander Manninger bei einem Verkehrsunfall an dem unbeschrankten Bahnübergang im Salzburger Flachgau im Frühjahr ist das Ermittlungsverfahren gegen den Lenker der Lokalbahngarnitur eingestellt worden. „Dem Triebwagenführer konnte kein Sorgfaltsverstoß angelastet werden. Er war vorschriftskonform unterwegs“, teilte Florian Weinkammer, der stellvertretende Sprecher der Staatsanwaltschaft Salzburg, am Freitag mit.

Der Wagen Manningers war am Morgen des 16. April an einem Bahnübergang in Nußdorf am Haunsberg vom Zug erfasst worden. Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls etliche Meter mitgerissen. Der 48-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt, von Ersthelfern befreit und reanimiert. Er erlag aber noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Insassen der Lokalbahn und der Triebwagenführer blieben unverletzt.