Energiekonferenz Tirol
Energieexperte Jan Rosenow in Innsbruck: „Die Ära stabiler Energiepreise ist vorbei“
Die Energiepreise haben sich vom Schock des Jahres 2022 zwar teilweise erholt, liegen aber weiter über dem früheren Niveau. Jan Rosenow sprach in Innsbruck über die Energiewende.
© Energieagentur Tirol/punkt.agency, iStock
Der renommierte Energieexperte Jan Rosenow erwartet dauerhaft unruhige Energiemärkte. Im Interview mit der Tiroler Tageszeitung erklärt er, wie Haushalte ihre Kosten senken können. Der britisch-deutsche Wissenschaftler war kürzlich zu Gast in Innsbruck.
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