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Die FPÖ wirft dem Digitalisierungsstaatssekretär vor, sich für seine neue KI-Agenda selbst der Künstlichen Intelligenz bedient zu haben. Prölls Büro weist die Vorwürfe zurück: Man habe diese Technik gekennzeichnet.

Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) ist nach seiner Grundsatzrede zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) mit dem Vorwurf konfrontiert, die gleichzeitig präsentierte Agenda mit Hilfe von KI erstellt zu haben. Dies sei keine „Schande“, reagierte man in Prölls Büro am Freitag auf Anfrage der APA. Zudem verwies man darauf, dass der KI-Einsatz auch im Impressum der Website gekennzeichnet sei.

Pröll hatte in seiner Grundsatzrede am Donnerstag unter dem Motto „Kipppunkt“ die Herausforderungen und Chancen durch die neue Technologie in den Mittelpunkt gestellt. Bis zum kommenden Jahr will die Regierung ihre neue KI-Strategie entwickeln. Eine Agenda wurde online gestellt und kann auch öffentlich begutachtet werden.

Kickl: „Unseriös“

Dass die Inhalte der Website kipppunkt.gv.at mithilfe von KI in Form gebracht wurden, was auch Prölls Büro gegenüber der APA bestätigte, rief die FPÖ auf den Plan. „Unseriös“ und „dilettantisch“, kritisierte Parteichef Herbert Kickl – dies umso mehr, als die Nutzung der KI nicht einmal gekennzeichnet werde.

Diesen Vorwurf wiederum weist das Team des Staatssekretärs zurück. Und zumindest am Freitag war die Verwendung von KI tatsächlich angeführt. Die Vorgangsweise verteidigte man dort. Die Inhalte selbst habe man in Gesprächsrunden mit Fachleuten erarbeitet. Mit KI habe man sie anschließend in Form gebracht. Dies sei „effizientem Arbeiten“ geschuldet.

Grüne fordern „echte KI-Strategie“

Zu Wort gemeldet haben sich auch die Grünen. Digitalisierungssprecher Süleyman Zorba sieht die Diskussion über den Einsatz der KI aber nur als „Scheindebatte“. Er forderte in einer Aussendung stattdessen die Einrichtung einer dringend notwendigen KI-Behörde und eine „echte KI-Strategie“. „Dafür braucht es einen verbindlichen Zeitplan, klare Zuständigkeiten, ein Budget und die Einbindung des Parlaments“, meinte Zorba. (APA, TT)