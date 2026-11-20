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Wer das Pensionsalter erreicht hat und weiterarbeitet, kann ab 2027 steuerlich entlastet werden. Ein neuer Freibetrag kann die Steuer deutlich reduzieren, für Selbstständige sinken zusätzlich die Pensionsbeiträge. Doch nicht jeder profitiert automatisch.

Wer in Österreich nach Erreichen des Pensionsalters weiterarbeitet, kann ab 2027 steuerlich und bei den Pensionsversicherungsbeiträgen entlastet werden – sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Möglich macht das ein Gesetzespaket zur sogenannten Aktivpension, das am 23. September 2026 beschlossen wurde. Wie das Portal finanz.at berichtet, sind nicht nur Arbeitnehmer betroffen, sondern auch Gewerbetreibende, Bauern und Freiberufler, die neben der Pension weiterarbeiten. Wer Anspruch hat, kann einen Teil des Einkommens von der Steuer absetzen.

Wie funktioniert der neue Freibetrag?

Wer im Pensionsalter weiterarbeitet, kann ab 2027 einen Aktivitätsfreibetrag von 1250 Euro pro Monat nutzen. Auf das ganze Jahr gerechnet sind das maximal 15.000 Euro.

Der Freibetrag gilt sowohl für Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit als auch für betriebliche Einkünfte. Damit können Angestellte ebenso profitieren wie Gewerbetreibende und Freiberufler.

Wichtig ist allerdings die Dauer der Tätigkeit: Die vollen 15.000 Euro stehen nur zu, wenn das ganze Jahr gearbeitet wird.

Wie viel Geld kann man damit sparen?

Das hängt von der persönlichen steuerlichen Situation ab. Bei einem Grenzsteuersatz von 40 Prozent kann der volle Freibetrag von 15.000 Euro eine Einkommensteuerersparnis von bis zu 6000 Euro im Jahr bringen.

Wie hoch der individuelle Vorteil tatsächlich ausfällt, hängt unter anderem von Einkommen und Pension ab.

Wer kann die Aktivpension nutzen?

Entscheidend ist zunächst das Alter. Das Regelpensionsalter muss erreicht sein, außerdem muss ein Anspruch auf Alterspension bestehen.

Darüber hinaus müssen vor dem Pensionsantritt grundsätzlich genügend Versicherungsmonate gesammelt worden sein. Bei Männern sind es 480, bei Frauen zunächst 408 Monate. Ab 2028 steigt die Grenze für Frauen schrittweise.

Wer den Pensionsantritt aufschiebt, ist von dieser Voraussetzung ausgenommen. Für Pensionsantritte vor dem 1. Juli 2026 gibt es zudem eine Übergangsregelung.

Was ändert sich speziell für Selbstständige?

Sie profitieren zusätzlich von deutlich niedrigeren Pensionsversicherungsbeiträgen. Diese sinken im Pensionsalter um 44,956 Prozent – also beinahe um die Hälfte.

Gewerbetreibende zahlen damit künftig 10,18 statt 18,50 Prozent, Bauern 9,36 statt 17 Prozent und Freiberufler nach dem FSVG 11,01 statt 20 Prozent.

Ein Beispiel zeigt die Größenordnung: Bei einer Beitragsgrundlage von 30.000 Euro im Jahr sinkt der Pensionsbeitrag eines Gewerbetreibenden von 5550 auf 3054 Euro. Das sind knapp 2500 Euro weniger.

Gibt es bei der Aktivpension auch einen Nachteil?

Ja, für Selbstständige fällt im Gegenzug ein bisheriger Vorteil weg. Bislang konnten Beiträge, die während des Pensionsbezugs geleistet wurden, die Pension im Folgejahr erhöhen.

Dieser besondere Höherversicherungsbetrag entfällt für Beiträge für Zeiten ab dem 1. Jänner 2027. Für Beiträge, die noch bis Ende 2026 geleistet werden, gilt die Änderung nicht.

Wann kommt die neue Regelung?