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Peter Hernandez ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Auf Instagram erinnert sich Bruno Mars an den letzten Besuch bei seinem Vater – und an den Mann, der ihm die Musik nahebrachte.

Auf dem Schwarzweißfoto beugt sich Bruno Mars über ein Krankenhausbett und umarmt seinen Vater. „Letzte Woche durfte ich meinen Vater ein letztes Mal umarmen“, schreibt der 41-jährige Sänger. Mit dem Foto und weiteren Familienaufnahmen machte er am Donnerstag den Tod seines Vaters Peter Hernandez öffentlich.

„Er hat mir alles beigebracht, was ich weiß, vor allem über Musik“, schreibt Mars. Hernandez zog ihn, seinen Bruder und seine vier Schwestern groß. Für ihn sei er der beste Papa der Welt gewesen. Er werde ihn jeden Tag vermissen, bis sie sich wiedersehen.

Wie Peter Hernandez seinen Sohn auf die Bühne holte

Auf einem anderen Foto aus dem Beitrag steht Bruno Mars als kleiner Junge im Elvis-Kostüm neben seinem Vater. Hernandez hält die Mikrofone. Auf Hawaii trat die Familie regelmäßig in einer Dinnershow in Waikiki auf. Der spätere Grammy-Gewinner war schon als kleiner Bub dabei. Sein Vater spielte ihm die Musik von Jackie Wilson und James Brown vor.