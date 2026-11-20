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Die Arbeiten an der Kanzelgalerie gehen schneller voran als zuletzt erwartet. Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit steht eine der spektakulärsten Straßenbaustellen Tirols kurz vor der Fertigstellung.

Pfunds, Nauders – Es ist eine der spektakulärsten Straßenbaustellen Tirols: Entlang der Reschenstraße zwischen Pfunds und Nauders wird seit zwei Jahren an der Kanzelgalerie gearbeitet. Felssicherungen in schwindelerregender Höhe und die beengten Platzverhältnisse stellten die Bauverantwortlichen immer wieder vor große Herausforderungen. Seit Ende August war die B180 werktags tagsüber gesperrt, der Verkehr wurde über das Engadin umgeleitet.

Lokalaugenschein in der neuen Galerie. © Land Tirol/ Fitsch

Nun nähert sich das Großprojekt seinem Abschluss. Die Arbeiten an der Kanzelgalerie befinden sich laut Land Tirol in der finalen Phase. Eine gute Nachricht gibt es für Pendler und Reisende bereits kommende Woche: Die bisher vorgesehenen täglichen Vollsperren von Montag bis Donnerstag sind nicht mehr notwendig. Stattdessen wird der Verkehr von 23. bis 26. November einspurig mittels Ampelregelung durch den Baustellenbereich geführt.

Die Kanzelgalerie schützt einen neuralgischen Punkt an der Reschenstraße. © Land Tirol/EQ-Vis