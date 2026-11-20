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Die Grünen zogen vor 40 Jahren erstmals in den Nationalrat ein. Prominentester Gast zum Jubiläum war Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der selbst von 1997 bis 2008 Bundessprecher der Partei war.

Mit einem Festakt im Parlament haben die Grünen am Freitag 40 Jahre im österreichischen Parlament gefeiert. Bundessprecherin Leonore Gewessler begrüßte Gründungsmitglieder und aktuelle Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit „großem Respekt und unglaublichem Stolz“. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, selbst elf Jahre lang Grünen-Chef, sprach von der „Menschheitsaufgabe Klimanotstand“ und rief zur Kooperation auf: „Der politische Gegner darf nicht zum Feind werden.“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer (l.) gratulierten der amtierenden Parteichefin Leonore Gewessler. © APA/Fohringer

Bei der Wahl am 23. November 1986 hatte die gerade erst gegründete „Grüne Alternative – Liste Freda-Meissner-Blau“ die Vier-Prozent-Hürde genommen und acht Nationalratsmandate gewonnen. Seither sind die Grünen durchgehend zumindest in einer der beiden Parlamentskammern vertreten. Zwar flogen sie 2017 bis 2019 aus dem Nationalrat, blieben in dieser Zeit aber im Bundesrat.

Gründerinnengeneration im Saal

Anlässlich des Jubiläums versammelten sich im Nationalrats-Sitzungssaal Parteiurgesteine wie Andreas Wabl, Karel Smolle, Walter Geyer oder Kaspanaze Simma, aber auch frühere Spitzenfrauen und -männer wie Ulrike Lunacek, Ingrid Felipe, Christoph Chorherr und Werner Kogler. Ex-Bundessprecherin Eva Glawischnig hatte krankheitsbedingt abgesagt. Im Unfrieden geschiedene frühere Grüne wie Peter Pilz oder Madeleine Petrovic waren nicht anwesend. Dafür gab es mit Ricarda Lang, früherer Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, einen Stargast aus Deutschland.

Gründergeneration: Christoph Chorherr (l.), Andreas Wabl. © APA/Fohringer

Van der Bellen meinte in seiner Rede, es sei „schon ein schönes Gefühl, wieder hier zu sein“. Vor 40 Jahren, in einer Zeit von vergifteter Umwelt und sterbenden Wäldern, nach der Besetzung der Hainburger Au und der Atomkatastrophe in Tschernobyl, hätten die Wählerinnen und Wähler entschieden, „so kann es wirklich nicht weitergehen“. Der Protest habe den Weg in die Institutionen gefunden.

„Grüne können beides“

„Es ist die Stärke unserer freien liberalen Demokratie, sie kann sich erneuern, ohne ihre Grundfesten infrage zu stellen“, sagte Van der Bellen. Auch Rückschläge habe es für die Grünen gegeben, erinnerte er an die Abwahl 2017, auf die zwei Jahre später der Wiedereinzug in den Nationalrat folgte. „Das ist auch Demokratie“, unterstrich er. Sowohl in der Regierung als auch in der Opposition hätten die Grünen jedenfalls gezeigt, „dass sie beides können“.