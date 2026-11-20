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Der Bischof der Diözese Bozen-Brixen, Ivo Muser, prangert Veranstaltungen an, die Schrecken in den Vordergrund stellen und obendrauf unabhängig vom Nikolaustag über mehrere Wochen hinweg stattfinden. Zuspruch erhält er von seinem Innsbrucker Amtskollegen.