Bischöfe polarisieren
Kirchenmänner kritisieren Krampusläufe: Durch Gewalt „geht Wesentliches verloren“
„Es darf nicht sein, dass eine christliche Tradition zur Bühne für Schreckensinszenierungen umgedeutet wird“, sagt Ivo Muser.
© STEFANO RELLANDINI
Der Bischof der Diözese Bozen-Brixen, Ivo Muser, prangert Veranstaltungen an, die Schrecken in den Vordergrund stellen und obendrauf unabhängig vom Nikolaustag über mehrere Wochen hinweg stattfinden. Zuspruch erhält er von seinem Innsbrucker Amtskollegen.
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