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Eine Frau beschuldigt den Schauspieler Gérard Depardieu und den Schriftsteller Michel Houellebecq, sie gemeinschaftlich vergewaltigt zu haben. Regisseur Guillaume Nicloux soll die Tat gefilmt haben. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Paris – Die französische Justiz ermittelt gegen den Schauspieler Gérard Depardieu und den Schriftsteller Michel Houellebecq wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Vergewaltigung. Einen entsprechenden Bericht des Magazins Mediapart bestätigten informierte Kreise am Freitag. Demnach reichte eine Schauspielerin bereits im Mai vergangenen Jahres Klage gegen die beiden Prominenten ein.

Den Angaben zufolge soll die Tat bei Dreharbeiten für den Film „Thalasso“ verübt worden sein, in dem Depardieu und Houellebecq mitspielten. Laut dem Magazin Mediapart wirft die Klägerin Depardieu vor, sie während des Drehs vergewaltigt zu haben, während Houellebecq sie festgehalten habe. Auch Houellebecq habe sie sexuell missbraucht. Dem Regisseur Guillaume Nicloux wirft die Schauspielerin dem Bericht zufolge vor, währenddessen gefilmt zu haben.