volume_up Artikel anhören

Der britische Premier Andy Burnham sprach beim Treffen mit den EU-Spitzen in Brüssel von einem „Meilenstein“. Reiseerleichterungen für junge Menschen geplant.

Die EU und Großbritannien treiben fast sieben Jahre nach dem Austritt der Briten aus der Union ihre Wiederannäherung voran. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa nahmen den britischen Premierminister Andy Burnham am Freitag in Brüssel betont herzlich in Empfang. Anschließende Gespräche mündeten in erste Vereinbarungen.

Konkret geht es etwa um eine engere Zusammenarbeit in Handelsfragen und die Mobilität von jungen Menschen. Umgesetzt werden sollen die Projekte aber erst dann, wenn eine noch ausstehende Einigung über die Angleichung von Regeln für Studiengebühren erzielt wird. Derzeit werden Studierende aus der EU in Großbritannien deutlich stärker zur Kasse gebeten als Einheimische.

Gratwanderung für Burnham

Der britische Premier nannte die Vereinbarungen einen „Meilenstein“. „Das ist ein guter Tag für Großbritannien. Das ist ein guter Tag für Europa“, sagte er. Die Bürger würden „davon konkret profitieren“. Doch für Burnham ist die Beziehung zur EU eine Gratwanderung, die mit teils erheblichen Risiken verbunden ist. Einerseits hält laut Umfragen inzwischen eine Mehrheit der Briten den Brexit für einen Fehler. Andererseits herrscht selbst in Burnhams Labour-Partei kein Konsens dazu, wie eng die Beziehung mit der EU wieder werden soll.

Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage von der rechtspopulistischen Partei Reform UK warf Burnham bereits „Verrat“ vor. Großbritannien ist Anfang 2020 aus der EU ausgetreten. Seit 2021 ist das Vereinigte Königreich auch nicht mehr Mitglied der EU-Zollunion und des Binnenmarkts.

Nun hat man einige konkrete Schritte zur Wiederannäherung gesetzt.

Erleichterungen beim Handel

Ab März 2028 sollen viele Tier- und Pflanzenprodukte wieder ohne Zertifikate und Kontrollen gehandelt werden können. Das ist eine wichtige Vereinfachung im Handel mit Lebensmitteln. Dafür verpflichtet sich Großbritannien zur Einhaltung europäischer Standards – was wiederum Londons Möglichkeiten zu Handelsabkommen mit anderen Staaten wie den USA einschränkt.

Fortschritte bei Emissionshandel

Beide Seiten wollen ihre Emissionshandelssysteme künftig miteinander verknüpfen. Dies soll sowohl den Klimabemühungen als auch der Wettbewerbsfähigkeit Rechnung tragen.

Reisefreiheit für junge Menschen