Aktuell die Nummer eins
Weltcup „dahoam“: Warum so viele Tiroler Ski-Asse in Gurgl am Start stehen
Geballte Tiroler Ladung am Start: Die rotweiße Armada unter den rotweißroten Starterinnen im Weltcup.
© GEPA pictures/ Harald Steiner
Tirol ist die aktuelle Nummer eins: Kein anderes österreichisches Bundesland stellte seit Saisonbeginn im Ski-Weltcup so viele SkifahrerInnen. Bei den beiden Slalomrennen jetzt in Gurgl freuen sich gleich neun der 13 ÖSV-LäuferInnen auf ein „echtes“ Heimspiel. Was sind die Gründe für diese Dominanz?
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