volume_up Artikel anhören

Tirol ist die aktuelle Nummer eins: Kein anderes österreichisches Bundesland stellte seit Saisonbeginn im Ski-Weltcup so viele SkifahrerInnen. Bei den beiden Slalomrennen jetzt in Gurgl freuen sich gleich neun der 13 ÖSV-LäuferInnen auf ein „echtes“ Heimspiel. Was sind die Gründe für diese Dominanz?