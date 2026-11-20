Der Sieger des TT-Votings
Stolz auf den Tiroler Fleischkäs-Sieg: „Vom Arbeiter bis zum Politiker kommen alle“
Chef Peter Stolz lässt sich seinen preisgekrönten Fleischkäse vor seiner Metzgerei in Pradl schmecken – schließlich muss man wissen, was man seinen Kunden serviert.
© Rita Falk
Die Metzgerei Stolz in Innsbruck ist eine Institution. Nun kürten die TT-LeserInnen den Traditionsbetrieb zum beliebtesten Fleischkäs-Hotspot Tirols. Als Dank werden am 23. November gratis Fleischkäs-Semmeln verteilt.
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