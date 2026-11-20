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Im harten Ringen um eine angemessene Antwort auf die Klimakrise ist die COP31 in die Verlängerung gegangen. Zum offiziellen Ende des Gipfels um 16 Uhr MEZ dauern die Verhandlungen von Tausenden Delegierten aus aller Welt weiter an. Es wird erwartet, dass sie sich in die Nacht und ins Wochenende ziehen.

Wenige Stunden vor dem geplanten Ende des zweiwöchigen Gipfels äußerte sich die EU frustriert. Was als Entwurf einer Abschlusserklärung auf dem Tisch liege, sei „nicht akzeptabel“, sagten EU-Verhandlungskreise.

Ölstaaten mit Blockademacht

Die französische Umweltministerin Monique Barbut nannte es einen „Schlag ins Gesicht“, dass der unumgängliche Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle nicht einmal erwähnt werden soll. Dahinter vermuten Beobachter Ölförderstaaten wie Saudi-Arabien und Russland. Sie haben eine Blockademacht, weil Beschlüsse auf den alljährlichen Klimakonferenzen, im UNO-Jargon COP genannt, von knapp 200 Staaten im Konsens gefällt werden müssen.

Frankreich und elf weitere Staaten pochten mit einem gemeinsamen Papier darauf, dass die Abschlusserklärung unter anderem einen klaren Abschied von fossilen Energien enthalten müsse. Auch die Emissionen des besonders schädlichen Treibhausgases Methan müssten deutlich schneller sinken. „Es ist nicht akzeptabel, eine COP-Abschlusserklärung zu haben, die fossile Brennstoffe nicht einmal erwähnt. Das lassen wir uns einfach nicht gefallen“, erklärte der panamaische Umweltminister Juan Carlos Navarro.

Auch die Gruppe der afrikanischen Verhandler, die 54 Staaten mit knapp einer Milliarde Menschen vertritt, äußerte sich unzufrieden. Man sei nach Antalya gekommen, um klare Verabredungen zu treffen über die versprochene Verdreifachung der Hilfsgelder zur Anpassung an die Folgen der Klimakrise, sagte die Chefverhandlerin aus Ghana, Zanetor Agyeman-Rawlings. Doch sei der Vorschlag gar nicht erst auf die Tagesordnung genommen worden.

Die öffentlichen Mittel der Industriestaaten dafür betrugen nach ihren Worten 2024 lediglich 28,2 bis 31,7 Milliarden US-Dollar: „Dem steht aber ein Bedarf von rund 305 Milliarden US-Dollar pro Jahr bis 2035 gegenüber.“ Auch im aktuellen Textentwurf findet sich dazu nun nichts Näheres; bis zur Klimakonferenz 2027 in Äthiopien soll ein Bericht dazu entstehen.

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