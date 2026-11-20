Abseits der Piste
November-„Bucketlist“: Was man in Innsbruck an einem nasskalten Tag machen kann
Tierisch, kulinarisch, rasant: Innsbruck hat im Herbst mehr zu bieten als Wandern und Skifahren.
© Schmarl
Nasskaltes Wetter und keine Lust auf die nächste Wanderung? In Innsbruck lässt sich der Herbst auch abseits der Berge verbringen: beim Töpfern, im Escape-Room oder mit einer Zimtschnecke in der Hand. Diese Ideen bringen Abwechslung in graue Tage – und wenn sich die Sonne doch zeigt, geht es auch nach draußen.
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