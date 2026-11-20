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Nasskaltes Wetter und keine Lust auf die nächste Wanderung? In Innsbruck lässt sich der Herbst auch abseits der Berge verbringen: beim Töpfern, im Escape-Room oder mit einer Zimtschnecke in der Hand. Diese Ideen bringen Abwechslung in graue Tage – und wenn sich die Sonne doch zeigt, geht es auch nach draußen.