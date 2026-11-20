volume_up Artikel anhören

Ein 58-Jähriger ist am vergangenen Dienstag im Bezirk Schwaz Opfer eines Bankbetrugs geworden. Der Mann erhielt laut Polizei zunächst eine Phishing-SMS. Darin wurde er aufgefordert, seine Zugangsdaten auf einer täuschend echt aussehenden Internetseite zu erneuern.