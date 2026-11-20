Weiterer Betrugsfall
Täuschend echte Bankseite brachte 58-Jährigen im Unterland um Tausende Euro
Ein 58-Jähriger ist am vergangenen Dienstag im Bezirk Schwaz Opfer eines Bankbetrugs geworden. Der Mann erhielt laut Polizei zunächst eine Phishing-SMS. Darin wurde er aufgefordert, seine Zugangsdaten auf einer täuschend echt aussehenden Internetseite zu erneuern.
Anschließend meldete sich eine vermeintliche Bankmitarbeiterin telefonisch bei dem 58-Jährigen. Sie brachte ihn laut Polizei dazu, mehrere Freigaben zu erteilen. Dadurch entstand dem Deutschen ein Schaden im hohen vierstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)
Weiterer Betrugsfall in Tirol
Nach vermeintlicher Finanz-Online-SMS: Mann verlor mehrere Tausend Euro
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