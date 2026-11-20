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Mit der Einführung des Wohntickets sollte die Vergabe der Stadtwohnungen in Innsbruck eigentlich einfacher und schneller werden. Online ist ersichtlich, was wer einreichen muss, um welche Wohnung (man sieht sie auf Fotos) zu bekommen. Technisch ist die Umstellung offenbar nicht so einfach. Was Menschen zuvor direkt besprachen (z. B.: Da fehlt der Einkommensnachweis), wurde durch Systemabstürze oft kurzerhand abgewürgt. Wie so oft ist digital nicht unbedingt besser.