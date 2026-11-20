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Ein schweres Zugunglück im Bahnhof St. Johann mit rund 30 Verletzten: Dieses Ernstfallszenario haben das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol und zahlreiche Einsatzorganisationen am Freitag geprobt. Rund 165 Einsatzkräfte und Spitalmitarbeiter trainierten das Zusammenspiel von der Bergung an der Unfallstelle bis zur klinischen Erstversorgung.

St. Johann in Tirol – Das Szenario verlangte den Helfern einiges ab: Ein Zug kollidierte am Bahnhof St. Johann in Tirol mit einem Auto. Im Zug befanden sich rund 30 verletzte Personen, die rasch geborgen, medizinisch erstversorgt und ins Spital transportiert werden mussten. Während etwa 15 Feuerwehrleute die technische Bergung aus den Waggons übernahmen, versorgten 50 Einsatzkräfte des Roten Kreuzes Kitzbühel die Unfallopfer vor Ort und organisierten den Abtransport. Die Testpatientinnen und Testpatienten wurden vorab durch einen ÖBB-Sicherheitsbeauftragten für den Aufenthalt im Gleisbereich eingewiesen.

© BKH/Egger

Gleichzeitiger Notbetrieb im Spital

Im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol standen rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Übungseinsatz. Das Haus aktivierte sofort den internen Katastrophenstab. Die Herausforderung für das Klinikpersonal lag in der strukturierten Aufnahme und Sichtung (Triage) der eintreffenden Verletzten nach der Schwere ihrer Verletzungen – während der reguläre Krankenhausbetrieb ohne Unterbrechung weiterlaufen musste.

„Ein Katastrophenplan ist wichtig – entscheidend ist, ob er im Ernstfall funktioniert. Mit dieser Übung wollen wir unsere Abläufe und die Zusammenarbeit mit den Einsatzorganisationen unter realistischen Bedingungen auf die Probe stellen. Die Herausforderung besteht darin, zahlreiche Verletzte zu versorgen und die Betreuung unserer regulären Patientinnen und Patienten sicherzustellen. Aus den Erfahrungen dieser Übung können wir für den Ernstfall lernen“, betont Harald Sinnhuber, Pflegedirektor des Bezirkskrankenhauses St. Johann in Tirol.

© BKH/Egger

Neben den reinen Organisationsabläufen ging es vor allem um die Routine in Ausnahmesituationen. „Ein Massenunglück kann uns treffen – sei es durch einen Verkehrsunfall oder durch eine Anzahl an Patientinnen und Patienten mit Vergiftungen oder Krankheiten. Deshalb sind solche Übungen von Bedeutung. Sie geben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sicherheit im Umgang mit herausfordernden Situationen. Was man geübt hat, kann man im Ernstfall strukturierter bewältigen“, erklärt Bettina Mettler, Katastrophenschutzbeauftragte des Krankenhauses.

Reibungslose Rettungskette als Ziel

Neben Klinikpersonal und Rotem Kreuz wirkten auch die Leitstelle Tirol sowie die ÖBB-Infrastruktur AG an der Großübung mit. „Bei dieser Übung können wir die Rettungskette trainieren – von der Alarmierung über die Personenrettung bis zur Versorgung. Nur durch abgestimmte Abläufe und gegenseitiges Vertrauen können wir im Ernstfall handeln“, unterstreicht Peter Praxmarer, Übungskoordinator der ÖBB-Infrastruktur AG.

Auch seitens der Rettungskräfte zog man ein positives Fazit zur organisationsübergreifenden Zusammenarbeit. „Solche Übungen sind für den Ernstfall notwendig. Das Zusammenspiel mit den Einsatzorganisationen, der Erstversorgung und dem Patiententransport hat gezeigt, wie unsere Mitarbeiter im Ernstfall gemeinsam agieren“, erklärt Florian Wallner, stellvertretender Bezirksrettungskommandant des Roten Kreuzes Kitzbühel und SEG-Kommandant in St. Johann in Tirol.