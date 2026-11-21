Prognosesysteme entwickelt
Leitfaden wird Klimawandel angepasst: Dürfen Tirols Skigebiete bald mehr beschneien?
In Tirol werden rund 70 Millionen Kubikmeter Trinkwasser verbraucht, maximal ein Drittel davon wird derzeit für die Beschneiung genehmigt. Tatsächlich ausgeschöpft wird diese Obergrenze fast nie, die Entnahmezahlen pendeln meist zwischen 16 und 20 Millionen Kubikmetern.
© Patrick Steiner
Bund und Land ändern den Leitfaden für Beschneiungsanlagen, um auf die höheren Temperaturen und weniger Schnee zu reagieren. Das könnte bedeuten, dass in Tirol Skigebiete mehr Trinkwasser für die Erzeugung von Kunstschnee entnehmen dürfen.
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