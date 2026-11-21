In Tirol werden rund 70 Millionen Kubikmeter Trinkwasser verbraucht, maximal ein Drittel davon wird derzeit für die Beschneiung genehmigt. Tatsächlich ausgeschöpft wird diese Obergrenze fast nie, die Entnahmezahlen pendeln meist zwischen 16 und 20 Millionen Kubikmetern.

© Patrick Steiner