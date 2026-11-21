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Lenker im Krankenhaus
Auto prallte in Schwaz gegen Gartenmauer und stürzte über Abhang in Hofeinfahrt
© ZOOM.TIROL
Das Fahrzeug stürzte in der Nacht auf Samstag im Ortsteil Ried ab. Der Lenker wurde ins Krankenhaus gebracht.
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