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Kommentar
Der nette SPÖ-Chef reicht nicht
Kommentarvon Peter Nindler
Tirols Sozialdemokraten betreiben als Juniorpartner in der Regierung mit der VP keine schlechte Politik. Doch daraus machen sie viel zu wenig, was auch an Parteichef Wohlgemuth liegt.
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