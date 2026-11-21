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Zwei Kinder sind am Freitagabend bei einem E-Scooter-Unfall in Innsbruck verletzt worden. Der 13-jährige Fahrer war gegen 19.30 Uhr gemeinsam mit einem zwölfjährigen Mitfahrer auf dem westlichen Gehsteig der Dr.-Ferdinand-Kogler-Straße unterwegs. Als er bemerkte, dass der Gehsteig nach rechts führte, versuchte er laut Polizei abzubremsen. Dabei verlor er die Kontrolle über den E-Scooter. Beide Kinder stürzten.