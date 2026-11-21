Ohne Helm unterwegs
Unfall mit E-Scooter in Innsbruck: Zwei Kinder verletzt
Zwei Kinder sind am Freitagabend bei einem E-Scooter-Unfall in Innsbruck verletzt worden. Der 13-jährige Fahrer war gegen 19.30 Uhr gemeinsam mit einem zwölfjährigen Mitfahrer auf dem westlichen Gehsteig der Dr.-Ferdinand-Kogler-Straße unterwegs. Als er bemerkte, dass der Gehsteig nach rechts führte, versuchte er laut Polizei abzubremsen. Dabei verlor er die Kontrolle über den E-Scooter. Beide Kinder stürzten.
Sie erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Rettungsdienst und Notarzt versorgten die beiden an der Unfallstelle und brachten sie zur weiteren Abklärung in die Klinik Innsbruck. Laut Polizei trugen beide keinen Sturzhelm. (TT.com)