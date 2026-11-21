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Streit um Gemeinderats-Sitzung in Haiming: Opposition drängt, Bürgermeisterin bremst
Erst am 27. Oktober fand die bislang letzte Gemeinderatssitzung in Haiming statt. Einige Punkte wurden schon damals wegen fehlender Unterlagen zurückgezogen.
© Alexander Paschinger
In Haiming sorgt die Absage einer geforderten Gemeinderatssitzung für politische Spannungen. Während Vizebürgermeister Christian Köfler und seine Liste auf rasche Beschlüsse pochen, verweist Bürgermeisterin Michaela Ofner auf fehlende Gutachten und rechtliche Grundlagen.
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