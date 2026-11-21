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Beim Heimspiel in Gurgl fuhren Österreichs Ski-Damen im 1. Durchgang hinterher. Das Motto für die Entscheidung ist klar: Attacke! Mit uns seid ihr beim Finale ab 13.30 Uhr live dabei!

Österreichs Ski-Damen droht beim Heimspiel in Gurgl eine Pleite. Nach dem ersten Lauf qualifizierten sich lediglich Katharina Truppe (19.) und Natalie Falch (24.) für das Finale (ab 13.30 Uhr). Beide weisen bereits großen Rückstand auf die Halbzeitführende Schwedin Anna Swenn-Larsson aus. Lara Colturi (ALB/+0,24 Sekunden) und Lara Della Mea (ITA/+0,26 Sekunden) liegen auf den Plätzen zwei und drei.