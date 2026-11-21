Warnungen halten an
Kühlschränke im Visier von Hackern: So reagiert das Liebherr-Werk in Lienz
In Lienz produziert Liebherr pro Jahr rund 300.000 Kühl- und Gefriergeräte.
© Liebherr Lienz
Die jüngsten Cyberangriffe auf Kühlsysteme von Supermarktketten haben große Wellen geschlagen. Wer dahintersteckt, ist nach wie vor unklar. Und die Gefahr ist wohl noch nicht ausgestanden. In Tirol stellt die Liebherr-Gruppe in ihrem Osttiroler Werk vielfältige Kühlgeräte her. Wie geht man dort mit dem Thema jetzt um?
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