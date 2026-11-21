volume_up Artikel anhören

Die jüngsten Cyberangriffe auf Kühlsysteme von Supermarktketten haben große Wellen geschlagen. Wer dahintersteckt, ist nach wie vor unklar. Und die Gefahr ist wohl noch nicht ausgestanden. In Tirol stellt die Liebherr-Gruppe in ihrem Osttiroler Werk vielfältige Kühlgeräte her. Wie geht man dort mit dem Thema jetzt um?