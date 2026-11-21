Streit am Bahnhof Lienz eskalierte: 19-Jähriger verletzt, Kontrahent flüchtig
Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Lienzer Bahnhof sucht die Polizei nach einem jungen Mann und bittet um Hinweise.
Bei einer Auseinandersetzung in der Bahnhofshalle in Lienz ist am Freitagabend ein 19-Jähriger verletzt worden. Zunächst war es gegen 23.40 Uhr zu einem verbalen Streit zwischen zwei jungen Männern gekommen. Ein bislang Unbekannter verletzte dabei den 19-Jährigen unbestimmten Grades. Dessen Begleiter verständigte Polizei und Rettung. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.
Der Täter und seine beiden Begleiter hatten den Bahnhof beim Eintreffen der Polizei bereits verlassen. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich blieb erfolglos. Zeug:innen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lienz unter 059133 7230-100 zu melden. (TT.com)
Personsbeschreibung des Täters
- männlich, ca. 18-20 Jahre
- ca. 175 cm groß
- sehr kurze Haare
- einheimischer Dialekt
- war dunkel gekleidet