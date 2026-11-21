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Bei einer Auseinandersetzung in der Bahnhofshalle in Lienz ist am Freitagabend ein 19-Jähriger verletzt worden. Zunächst war es gegen 23.40 Uhr zu einem verbalen Streit zwischen zwei jungen Männern gekommen. Ein bislang Unbekannter verletzte dabei den 19-Jährigen unbestimmten Grades. Dessen Begleiter verständigte Polizei und Rettung. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.