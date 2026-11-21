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1990 kam der „Kevin – Allein zu Haus“ in die Kinos. Der Film wurde zum Kult. Jetzt ist offenbar eine Fortsetzung geplant.

Der frühere Kinderstar Macaulay Culkin (46) könnte in seiner Hit-Rolle als Kevin McCallister auf die Leinwand zurückkehren. Disney plane eine neue Folge der „Kevin – Allein zu Haus“-Reihe mit Culkin an Bord, berichten die US-Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Variety“. Star-Komiker Seth Rogen und sein langjähriger Produktionspartner Evan Goldberg sind demnach als Drehbuchautoren und Produzenten beteiligt.

Über einen möglichen Regisseur und die Handlung der Komödie wurde zunächst nichts bekannt.

„Kevin – Allein zu Haus“ kam 1990 in die Kinos

Der Weihnachtsklassiker „Kevin – Allein zu Haus“ kam vor gut 35 Jahren in die Kinos. In dem Streifen vergisst eine US-Familie bei der Abreise in den Weihnachtsurlaub nach Europa ihren jüngsten Sohn, der sich daraufhin allein gegen Einbrecher wehren muss und ihnen alle möglichen Fallen stellt. Hauptdarsteller Culkin wurde über Nacht zum Kinderstar. Chris Columbus führte nach dem Drehbuch von John Hughes Regie. Der Regisseur war auch bei der Fortsetzung „Kevin – Allein in New York“ (1992) wieder an Bord.

Es folgten weitere „Home Alone“-Verfilmungen, aber ohne Culkin. Zuletzt gab es 2021 beim Streamingdienst Disney+ eine Neuverfilmung des Stoffs. In „Nicht schon wieder allein zu Haus“ (Original: „Home Sweet Home Alone“) wurde die Hauptfigur mit dem Namen Max von Archie Yates verkörpert. In den vergangenen Jahren war der Weihnachtsklassiker von 1990 in Deutschland oft Quotensieger in der Heiligabend-Primetime.

Culkin spielt mit Ideen