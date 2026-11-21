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Hitzesommer, Extremwetter und schwindende politische Aufmerksamkeit: Klimaschutz scheint zuletzt leiser geworden zu sein. Dabei befürworten laut einer internationalen Studie fast neun von zehn Menschen weltweit stärkere Maßnahmen gegen die Klimakrise. Von Innsbruck aus soll diese „stille Mehrheit“ nun sichtbarer werden.