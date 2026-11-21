Aufkleber fürs Klima
Wer für Klimaschutz ist, schweigt oft: Sticker aus Tirol soll stille Mehrheit sichtbar machen
Leises Zeichen: Die Sticker können zum Beispiel auf Rucksäcken angebracht werden, um seine Unterstützung zu zeigen.
© Birgit Joosten
Hitzesommer, Extremwetter und schwindende politische Aufmerksamkeit: Klimaschutz scheint zuletzt leiser geworden zu sein. Dabei befürworten laut einer internationalen Studie fast neun von zehn Menschen weltweit stärkere Maßnahmen gegen die Klimakrise. Von Innsbruck aus soll diese „stille Mehrheit“ nun sichtbarer werden.
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