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Ein Abend zum Staunen und eine schöne Gelegenheit, Freude weiterzugeben: Mit dem „Circus of Dreams“ lud Petera dazu ein, für einen Moment den Alltag hinter sich zu lassen. Im Mittelpunkt stand dabei die Charity-Aktion „Make a Wish“ zugunsten der Rote Nasen Clowndoctors.