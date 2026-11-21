Wünsche, die Gutes bewirken
Fantasievolle Charity-Aktion im Innsbrucker „Petera“ verzauberte die Sinne
Petra Alexandra Pippan (l. ) vom Tiroler Landestheater mit Gastgeberin Anna Strießnig und Andreas Rauter (Rote Nasen Clowndoctors).
© Franz Oss
Ein Abend zum Staunen und eine schöne Gelegenheit, Freude weiterzugeben: Mit dem „Circus of Dreams“ lud Petera dazu ein, für einen Moment den Alltag hinter sich zu lassen. Im Mittelpunkt stand dabei die Charity-Aktion „Make a Wish“ zugunsten der Rote Nasen Clowndoctors.