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Bei der 29. RollOn-Gala im Congress Innsbruck standen Menschen und ihre berührenden Geschichten im Rampenlicht. Und ein junger Gitarrist rockte den Saal.

Innsbruck – Spätestens bei den ersten Akkorden von „Johnny B. Goode“ hielt es die 600 Gäste in der Dogana nicht mehr auf ihren Plätzen: Gitarrist David und die Hard Sweets hatten sich im Laufe der RollOn-Gala am Freitagabend in ihre Herzen gerockt.

„So etwas haben wir bei der Gala noch nie erlebt“, waren sich Daniela Schmiderer und Lukas Kielhauser, die durch den Abend führten, einig. Und überließen der Familienband aus Tulln gern die Bühne für die lautstark geforderte Zugabe.

Die 29. RollOn-Gala in Bildern open_in_full © Die Fotografen © Die Fotografen © Die Fotografen © Die Fotografen © Die Fotografen © Die Fotografen © Die Fotografen © Die Fotografen © Die Fotografen © RollOn Austria © RollOn Austria © RollOn Austria © RollOn Austria © Die Fotografen

David ist ein außergewöhnlicher Musiker mit Downsyndrom. Der 27-Jährige spielt E-Gitarre, Schlagzeug, Kontrabass und Tuba. „Wenn ich Musik mache, bin ich einfach happy“, sagt der Niederösterreicher. „Und ich stehe gern auf der Bühne.“ Das Strahlen in seinem Gesicht, als er sich vor seinem Publikum verbeugte, war dabei unübersehbar.

Davids Auftritt mit Papa Harry, Schwester Hannah und Familienfreund Chris war nur einer der besonderen Momente, die Marianne Hengl, Obfrau von RollOn Austria, und ihr Team im Congress Innsbruck organisiert hatten.

Mode und Kunst

Julia Porzelt und Demirhan Kirhan erzählten von ihrem Gang über den Laufsteg bei der Fashion Show im DEZ. „Das war so ein krasses Gefühl. Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal mache“, sagte Porzelt. „Die Show hat auch gezeigt, dass man es überall hinschaffen kann, egal woher man kommt oder wie man aussieht“, ergänzte Kirhan.

Besondere Kunstwerke gab es nicht nur aus dem Atelier des Heilpädagogischen Zentrums Liechtenstein vor Ort zu sehen. Bei Lumagica werden Kunstwerke von Menschen mit Behinderungen ins Licht geholt. Eines der Bilder, das die Künstlerinnen Tina Hötzendorfer, Hannah Philomena Scheiber und Gerda Pamler gemeinsam geschaffen haben, wird für RollOn Austria versteigert.

„Auch heuer hat es wieder Begegnungen zwischen Menschen gegeben, die in Erinnerung bleiben“, sagte Marianne Hengl am Ende des Abends. Einige haben sich auch eine mitgenommen – sie haben David um ein Autogramm gebeten.