volume_up Artikel anhören

Ein möglicher Durchbruch versetzt die Mathematik-Welt in Aufregung: Der Mathematiker Levent Alpöge behauptet, gemeinsam mit der KI Claude des Unternehmens Anthropic die berühmte Riemannsche Vermutung bewiesen zu haben. Das mehr als 150 Jahre alte Problem gilt als eines der größten ungelösten Rätsel der Mathematik und zählt zu den sieben Millennium-Problemen, für deren Lösung jeweils eine Million US-Dollar ausgelobt wurde.

Die von Bernhard Riemann 1859 formulierte Vermutung beschreibt ein tiefes Muster hinter der Verteilung der Primzahlen. Ein erfolgreicher Beweis hätte weitreichende Konsequenzen für die Zahlentheorie und zahlreiche andere Bereiche der Mathematik.

Arbeit umfasst 250.000 Seiten

Noch ist jedoch unklar, ob der Beweis tatsächlich korrekt ist. Die Arbeit umfasst in menschenlesbarer Form mehr als 250.000 Seiten und wird derzeit von Fachleuten geprüft. Selbst Alpöge räumt ein, dass er die gesamte Beweisführung noch nicht vollständig durchdrungen habe.

Für besonderes Aufsehen sorgt die zentrale Rolle der Künstlichen Intelligenz. Alpöge berichtet, er habe Claude mit verschiedenen Ideen angestoßen, die KI habe den eigentlichen Durchbruch aber weitgehend selbst erzielt. Experten sehen darin einen weiteren Hinweis darauf, dass bahnbrechende mathematische Entdeckungen künftig zunehmend in Zusammenarbeit von Mensch und KI entstehen könnten.

Weiterer Lösungsansatz veröffentlicht