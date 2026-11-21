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Olympiasieger Stephan Embacher gewann den Auftakt der Skispringer am Samstag in Lillehammer. Sein Tiroler Landsmann Raffael Zimmermann sprang beim Einzel-Debüt auf Rang drei.

Der erste Einzelsieger der neuen Skisprung-Saison heißt Stephan Embacher. Der Team-Olympiasieger triumphierte am Samstag in Lillehammer mit Sprüngen auf 141,0 und 140,5 m vor dem Norweger Halvor Egner Granerud und seinem Tiroler Landsmann Raffael Zimmermann.

„Es ist immer schwierig am Anfang, weil man nicht weiß, wo man steht. Ich habe mich auch vom Wind nicht beeindrucken lassen. Das System hat hunderprozentig funktioniert“, resümierte Embacher.

„Es war relativ turbulent. Ich habe mir gedacht, da muss ich jetzt durch. Es hat super geklappt“, freute sich der 23-jährige Zimmermann nach seinem zweiten Podestplatz im zweiten Weltcupbewerb seiner Karriere. Auch am Vortag im Mixed-Teambewerb war er mit der ÖSV-Equipe auf Platz drei gelandet.